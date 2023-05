Sobe para nove o número de mortos por causa das chuvas fortes no norte de Itália

Pelo menos nove pessoas morreram devido às inundações que atingiram a região de Emiglia-Romana, no norte de Itália. Há, ainda, um número indefinido de desaparecidos.

A chuva forte provocou cheias que afetaram 40 municípios, que devastaram cidades e vilas inteiras e obrigaram à evacuação de perto de 20 mil pessoas.

Mais de 20 rios galgaram as margens e houve perto de 300 deslizamentos de terras, que bloquearam 400 estradas.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou “solidariedade total com a população afetada” e, no Twitter, garantiu o apoio do Governo às populações.