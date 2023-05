Guarda do Vaticano dispara para travar viatura

Um carro atravessou o portão do Vaticano, esta quinta-feira à noite, e passou pelos guardas até ao pátio antes de o condutor ser detido pela polícia, informou a Santa Sé.

Os guardas dispararam um tiro contra os pneus dianteiros do carro, que seguia em excesso de velocidade, depois de este ter atravessado o portão. Os tiros não travaram o veículo, que conseguiu continuar, informou o gabinete de imprensa do Vaticano.

Quando o carro chegou ao Pátio de São Dâmaso do Palácio Apostólico, o motorista saiu e foi imediatamente detido. O Vaticano disse que o motorista, que foi imediatamente examinado por médicos da Direcção da Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, tinha cerca de 40 anos e estava num "estado grave de alteração psicofisiológico" .

Não ficou claro se o Papa Francisco estava perto do local incidente, que ocorreu depois das 20 horas no portão de uma das principais entradas para o Estado da Cidade do Vaticano, no coração de Roma.