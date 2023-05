Crianças encontradas com vida 17 dias após queda de avião na Amazónia

Três crianças e um bebé indígenas, da etnia huitoto, foram encontradas com vida após a queda de uma avioneta na Amazónia colombiana. Estavam desaparecidas há 17 dias, avança a AFP, que cita o presidente colombiano Gustavo Petro. Três adultos morreram no acidente, aparentemente causado por uma falha mecânica.

Os menores, que têm 11 meses, 13, 9 e 4 anos, são irmãos e viajavam com a mãe, uma das três vítimas mortais.

A notícia do aparecimento das crianças foi dada pelo presidente colombiano Gustavo Petro que, no entanto, não avançou pormenores sobre o seu estado de saúde.

“Após árduos esforços de busca por parte das nossas forças militares, encontrámos com vida as quatro crianças que tinham desaparecido no acidente de avião em Guaviare. Uma alegria para o país", anunciou o chefe de Estado no Twitter.