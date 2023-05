Rússia inicia processo de denúncia de tratado sobre armas convencionais

Durante o plenário da Duma, Riabkov afirmou que " serão necessários cerca de seis meses" para que a Rússia "saia completamente" do tratado .

O líder russo nomeou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Serguei Riabkov para liderar o processo de rescisão do tratado nas duas câmaras da Assembleia Federal Russa, de acordo com um decreto presidencial.

A câmara baixa (Duma) do parlamento russo denunciou, nesta terça-feira, o Tratado sobre as Forças Armadas Convencionais na Europa , suspenso pela Rússia em 2007, iniciando o processo para o país abandonar o acordo .

Nas condições atuais, este tratado tornou-se uma relíquia do passado. Os nossos opositores não devem iludir-se de que a Rússia pode regressar" ao acordo, disse, citado pela EFE.

O diplomata russo referiu que, após a denúncia do tratado, a Rússia notificará os países signatários sobre a decisão.

"Isto é feito pelo menos 150 dias antes da data de saída planeada e inclui uma declaração sobre as circunstâncias únicas que tornaram este passo necessário", disse.

Na declaração, a Rússia exprimirá "a sua posição sólida, baseada na lei federal" adotada pela Duma, de acordo com Riabkov.

"Transmitiremos publicamente aos países da NATO e à comunidade internacional que foi o Ocidente, com as suas ações destrutivas, que tornou impossível a nossa permanência no tratado", afirmou.

O presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Duma, Leonid Slutski, disse que a decisão dos deputados russos será "enviada hoje aos parlamentos de todo o mundo".

Portugal, que integra a NATO, é um dos países signatários do acordo internacional sobre armas convencionais na Europa.



Tratado é fundamental para segurança europeia

O tratado, descrito como a pedra angular da segurança europeia, eliminou a vantagem quantitativa da antiga União Soviética em matéria de armas convencionais na Europa, segundo a EFE.