Execuções por pena de morte aumentaram 53%. É o número mais alto em cinco anos

Em 2022, a Amnistia Internacional registou 883 execuções por pena de morte, em 20 países, traduzindo-se num aumento de 53%, em relação a 2021.

É o maior número de execuções, nos últimos cinco anos, segundo explica à Renascença o diretor de campanhas da Aministia Internacional, em Portugal.

Paulo Fontes refere que "não há uma única explicação" para este aumento, mas aponta a "influência dos hiatos e das paragens que foram feitas durante a pandemia e dos países que tiveram os seus sistemas judiciais parados durante esse tempo".

O especialista esclarece, também, que as 883 execuções não contam as que foram feitas na China, no ano passado. A Amnistia Internacional estima que, no país liderado por Xi Jinping, tenham sido feitas mais de mil execuções.

"China continuou a ser o principal país executor do mundo, e já o foi noutros anos, mas a verdadeira extensão do uso da pena de morte na China permanece desconhecida. Estes dados estão classificados como segredo de Estado", indica.

O Irão é outro país com um elevado número de execuções: 576 pessoas. É um aumento de 83% de execuções, neste país.

Paulo Fontes afirma que se tratam, em grande parte, de penas de morte por "assassinatos e crimes relacionados com drogas, mas também por razões vagas, por diferentes formas de dissidência como repressão da sociedade civil e repressão de todas as pessoas que saíram à rua a manifestar-se" nos protestos contra o véu islâmico.