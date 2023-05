EUA. Atirador de 18 anos faz três mortos e seis feridos no Novo México

Esta segunda-feira, um jovem de 18 anos atingiu mortalmente três pessoas numa zona residencial em Farmington, no Novo México. Há registo ainda de seis feridos, dos quais dois são agentes da autoridade, avança a CNN.

De acordo com o chefe da polícia de Farmington, o autor dos disparos terá aberto fogo aleatoriamente: "Não havia escolas, igrejas ou indivíduos como alvo", afirmou Steve Hebbe, citado pela mesma estação televisiva norte-americana.

O jovem disparou para "aquilo que lhe passava pela cabeça", tendo atingido, pelo menos, seis casas e três veículos, num incidente ocorrido por volta das 11h00 desta segunda-feira.

Segundo as autoridades, o atirador recorreu a três armas de fogo diferentes, incluindo uma espingarda do tipo AR-15. Na resposta ao tiroteio, as polícias de Farmington e do Estado do Novo México viriam a matar o jovem de 18 anos.

Os feridos - dos quais dois eram agentes das polícias - receberam assistência no Centro Médico Regional de San Juan. Um dos elementos da força de segurança de Farmington já teve alta hospitalar, enquanto um polícia estatal ainda se encontra internado - mas em condição estável, avançou Steve Hebbe.

Neste momento, as autoridades estão a investigar uma cena do crime "complexa". "É um evento difícil de perceber, como uma coisa destas acontece, mas estamos a fazer o nosso melhor para juntarmos as peças [provas], falar com familiares do suspeito e compreender o que se está a passar", rematou o chefe da polícia de Farmington, citado pela CNN.