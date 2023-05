O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) vem a Portugal na quinta-feira, dia 18 de maio, revelou esta segunda-feira a NATO.

No seu site, a organização adianta que, durante a visita, Jens Stoltenberg vai encontrar-se com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

Para as 17h45 de quinta-feira, está marcada uma conferência de imprensa conjunta do secretário-geral da NATO e do primeiro-ministro.