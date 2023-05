Quem é Amy Pope, a nova diretora-geral da OIM?

Amy Pope tornou-se a nova diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A norte-americana de 49 anos é a primeira mulher a conseguir alcançar o cargo, depois de António Vitorino, o anterior diretor-geral, ter desistido da recandidatura.

O português tomou a decisão depois de ter perdido a primeira volta da votação para Amy Pope, que era sua vice.

Amy Pope tem licenciatura em Ciência Política, com honras de mérito, na Faculdade de Haverford, na Pensilvânia.



Antes de integrar a OIM, Amy Pope trabalhou com as administrações do antigo Presidente norte-americano, Barack Obama, entre 2013 e 2015, e, mais tarde, com o atual chefe de Estado Joe Biden, em 2021, enquanto conselheira em matérias relativas a migração e controlo de fronteiras.

Numa descrição no site oficial da OIM, a nova diretora-geral da organização é descrita como alguém que geriu crises migratórias, trabalhou em áreas relacionadas com o tráfico humano e preparou respostas para crises sanitárias relacionadas com o Zika e o Ebola.

A sua ligação com os Governos norte-americanos mais recentes do Partido Democrata deram-lhe um forte apoio à sua candidatura, por parte dos EUA.

Amy Pope vai agora cumprir um mandato de cinco anos à frente da OIM.