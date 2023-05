Erdogan e Kiliçdaroglu disputam segunda volta presidencial na Turquia

A comissão eleitoral turca confirmou esta segunda-feira que nenhum candidato às eleições de domingo conquistou o mínimo de 50% de votos necessários para evitar uma segunda volta.

O atual Presidente, Recep Tayyip Erdogan, que se candidata a um terceiro mandato, segue na frente para a próxima votação, que irá disputar a 28 de maio com o principal rival, Kemal Kiliçdaroglu.

Esta é apenas a terceira vez na história da Turquia que os turcos elegem diretamente o Presidente, sendo que nas duas anteriores foi Erdogan a vencer à primeira volta.

Sinan Ogan, da aliança ATA, o terceiro candidato, conquistou 5,17% dos votos, com Muharrem Ince, do Partido da Pátria -- que abandonou a corrida três dias antes das eleições, mas cujo nome continuou no boletim -- obteve 0,44% de votos.

Em particular, foi o voto em Ogan que potenciou a segunda volta, que acontece dentro de duas semanas. O vencedor das presidenciais será determinado também pela aliança que conseguir o controlo do Parlamento.