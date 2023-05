Erdogan ainda acredita numa vitória à primeira volta

O atual Presidente da Turquia e recandidato ao cargo, Recep Tayyip Erdogan diz-se confiante numa vitória ainda à primeira volta, nestas eleições.

Erdogan esteve a discursar perante apoiantes, em Ankara, já madrugada dentro, no país. Falando desde a varanda da sede do seu partido, o AKP (Partido da Justiça e Desenvolvimento), disse que o seu partido lidera a contagem de votos com uma “clara vantagem”, acrescentando que graças ao voto no estrangeiro ainda tem a possibilidade de obter novamente a maioria absoluta que tem desde 2014 e que renovou em 2018.

Apesar disso, acrescentou que, se for necessário, está pronto para disputar uma segunda volta, afirmando: “Respeitamos este escrutínio e respeitaremos o resultado da próxima eleição”, afirmou o islamista Erdogan, no discurso proferido perante os apoiantes na capital turca.

O resultado provisório dá-lhe, por enquanto, apenas 49,4% dos votos, quando faltavam contabilizar os boletins dos cidadãos turcos residentes no estrangeiro, que costumam maioritariamente apoiá-lo.

Segundo a contagem parcial divulgada pela agência de notícias oficial Anatólia, o candidato da oposição, o social-democrata Kemal Kiliçdaroglu, obteve até agora 45% dos votos.

Kiliçdaroglu promete vitória "na segunda volta"

Dirigindo-se aos seus apoiantes, também na madrugada desta segunda-feira, na capital turca, o candidato da oposição, o social-democrata Kemal Kiliçdaroglu, prometeu derrotar o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan "na segunda volta" das eleições.

"Se a nossa nação pedir uma segunda volta, aceitaremos com prazer. E com certeza venceremos essa segunda volta", declarou.

Kiliçdaroglu, que lidera uma coligação de seis formações partidárias, apontou que Erdogan “não teve o resultado que esperava” e prometeu “passar os próximos 15 dias a batalhar para trazer direitos e democracia à Turquia”.

Se nenhum dos candidatos conseguir ultrapassar 50% dos votos, realizar-se-á uma segunda volta das eleições presidenciais, em 28 de maio.

Será a primeira vez em 20 anos, desde que está no poder na Turquia, que Erdogan se verá obrigado a disputar uma segunda volta, contra o adversário social-democrata Kemal Kiliçdaroglu, candidato por uma coligação inédita de seis partidos da oposição.

Mais de 53 milhões de pessoas votaram na primeira volta das eleições presidenciais da Turquai, um dos países membros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte)