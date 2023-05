Turquia. Erdogan em queda, 94% dos votos contados

Os votos das eleições presidenciais da Turquia já estão a ser contados. E, para já, Recep Tayyip Erdogan está em vantagem – mas ainda falta muito haver certezas sobre vencedores.

De acordo com a agência Anadolu, com 94.45% dos votos contados, Recep Tayyip Erdogan lidera com 49.02%, Kilicdaroglu segue com 45.2% e Sinan Ogan tem 5.3%.

Tudo aponta que seja necessária uma segunda volta.