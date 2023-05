Erdogan deseja "um futuro proveitoso" ao país e à democracia

O presidente turco cessante Recep Tayyip Erdogan desejou, este domingo, "um futuro proveitoso" ao país e à democracia, depois de ter votado em Istambul, numa eleição presidencial e parlamentar que se prevê renhida.

"É importante que todos os eleitores votem sem preocupações até às 17h00 (14h00 em Lisboa) para mostrar a força da democracia turca", afirmou Erdogan, sem comentar se previa uma vitória.

As eleições presidenciais e parlamentares turcas estão a decorrer, até ao momento, sem incidentes de maior, num dia que pode acabar, segundo as sondagens, com 20 anos de governos do atual presidente Erdogan.

Desde as 08h00 (05h00 em Lisboa), cerca de 61 milhões de eleitores podem exercer o seu direito de voto nas 192.000 urnas dispersas pelo país.

"O mais importante que se pode dizer depois de votar é que o processo [eleitoral] aconteceu, até agora, sem incidentes", assinalou Erdogan.

De acordo com as sondagens, o terceiro candidato, o nacionalista Sinan Ogan, não obterá mais de 3%, o suficiente para que Kiliççdaroglu ou Erdogan não consigam a maioria.

Nas eleições parlamentares, as sondagens indicam que a coligação do partido de Erdogan e o ultranacionalista MHP não renovam a maioria absoluta, ainda que a aliança social-democrata do CHP com o nacionalista IYI também não o faça, pelo que, o partido de esquerda HDP será decisivo.

Ainda que não tenham sido difundidos dados da participação, a afluência às urnas tem sido elevada.

Na Turquia, onde o voto é obrigatório, embora o controlo seja pouco rigoroso, a afluência às urnas deverá superar os 80%.

Até às 18h00 (15h00 em Lisboa) não se podem difundir noticias relacionadas com as eleições e os meios de comunicação estão proibidos de informar sobre os resultados até às 21h00 (18h00 em Lisboa), podendo, no entanto, a Comissão Eleitoral levantar essa proibição antes.