Vinte migrantes resgatados no estreito de Gibraltar pelas autoridades espanholas

Vinte pessoas, incluindo menores, foram resgatadas de madrugada no estreito de Gibraltar enquanto tentavam alcançar a costa de Espanha vindos de Marrocos em duas lanchas, informaram este sábado as autoridades espanholas, de acordo com a agência Efe.

Segundo informação das autoridades de salvamento marítimo em Espanha prestadas à agência Efe, as manobras de resgate começaram pelas 03:00 da manhã locais (02:00 em Lisboa), quando o Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo de Tarifa, em Cádis, recebeu várias chamadas alertando para a presença de lanchas na zona.

Pelas 06:40 locais, a embarcação de resgate Salvamar Arcturus localizou uma das lanchas, uma embarcação recreativa insuflável, em que navegavam dez homens de origem magrebina.

Pelas 07:25, a embarcação Salvamar Enif localizou uma segunda lancha, também com dez homens magrebinos.

Todos os resgatados foram transportados para o porto de Algeciras em aparente bom estado de saúde, segundo a agência Efe, cujas fontes consultadas assinalaram que alguns dos resgatados eram menores, mas não puderam confirmar o número exato.

Também hoje, três migrantes subsaarianos conseguiram entrar de forma irregular no enclave de Ceuta, em Espanha, após conseguirem saltar a dupla barreira fronteiriça com Marrocos, com dez metros de altura.

Segundo a Efe, tratam-se de três jovens provenientes do Sudão e da República da Guiné, que acabaram por ser transportados para o Centro de Estada Temporal de Imigrantes (CETI), com capacidade para 512 pessoas e que atualmente acolhe pouco mais de 200 imigrantes.