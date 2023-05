Turquia. Candidato da oposição visita mausoléu de Ataturk na véspera das presidenciais

O candidato presidencial da oposição turca, Kemal Kiliçdaroglu, realizou, em Ancara, uma visita ao Mausoléu do fundador da República da Turquia e principal referência do seu partido, que se tornou num local de devoção. .

O dirigente do Partido Republicano do Povo (CHP), herdeiro do partido fundado por Mustafa Kemal Ataturk e que nas eleições presidenciais de domingo, a par das legislativas, desafia o Presidente Recep Tayyip Erdogan, surgiu à frente de uma ampla comitiva através da grande alameda ladeada por estátuas de leões em pedra, todos com cravos vermelhos na mão.

Fotógrafos e jornalistas aguardavam a sua chegada ao complexo de Antikabir. A segurança era apertada, e instalou-se a confusão em direção ao Mausoléu de Ataturk, com muitos gritos e alguns empurrões durante a subida da escadaria, onde se destaca a mensagem escrita na pedra "Todo o poder à Nação".

Além do edifício do Mausoléu, este complexo iniciado em 1944, seis anos após a morte de Ataturk, e concluído em 1953 -- no decurso do Governo de Adnan Menderes, que rompeu com Ataturk, fundou o Partido Democrático e acabou condenado à morte e enforcado com dois dos seus ministros em 1961, um ano após o primeiro golpe militar -- inclui várias estruturas e monumentos, e ainda o Parque da Paz, um amplo espaço verde.

Os visitantes presentes, de início algo surpreendidos, aplaudiam. À entrada, Kiliçdaroglu escreveu no livro de honra "Estamos a proteger a tua República", antes de se perfilar junto ao túmulo, onde no centro de uma coroa de flores sobressaía a frase "Comandante das tropas militares do Mausoléu".

Depois, depositou um cravo vermelho, gesto acompanhado de seguida pela sua comitiva. Neste espaço solene, e à entrada, estão gravadas na pedra frases de Ataturk e do segundo Presidente da Turquia e seu sucessor, Ismet Inonu.

Após breves momentos de reflexão saiu do edifício, sempre acompanhado por fotógrafos e de seguranças, dirigiu-se ao lado oposto da ampla praça, trocou breves impressões com alguns visitantes e partiu numa carrinha preta que o aguardava, ao som dos aplausos de dezenas de pessoas.