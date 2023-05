Crise política na Polónia com descoberta de míssil "provavelmente russo"

O anúncio da descoberta de um míssil "provavelmente russo" no território polaco provocou uma tempestade política em Varsóvia, com a oposição a gritar 'escândalo' e a querer a demissão do ministro da Defesa.

No final de abril, os restos de um "objeto militar aéreo" - um míssil de cruzeiro russo KH-55, capaz de transportar ogivas nucleares, caído em dezembro, segundo a imprensa polaca - foram encontrados por um transeunte na floresta perto de Bydgoszcz, no norte do país, a cerca de 500 quilómetros da fronteira oriental deste Estado membro da NATO.