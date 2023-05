Sudão. Exército e forças paramilitares assinam acordo preliminar

O Exército sudanês e o grupo paramilitar Força de Apoio Rápido assinaram um acordo preliminar com vista a um cessar-fogo, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita.

A informação é avançada pela estação de televisão saudita Al-Hadath, que cita uma fonte militar. Esta será a base para um entendimento, no entanto, as negociações vão prosseguir.

Para já, as partes em conflito afirmam o compromisso com “a soberania do Sudão e a integridade territorial”. Comprometem-se ainda a “tomar todas as precauções para evitar qualquer dano para os civis”, assim como “facilitar as operações de ajuda humanitária”, e de abertura de corredores que permitam a saída de sudaneses encurralados em zonas de combate.

A capital sudanesa, Cartum, tem sido o principal palco de violência entre as forças militares e paramilitares.

Mais de 600 pessoas já morreram e cerca de cinco mil ficaram feridas, desde o início dos combates, há cerca de um mês. Há também registo de mais de 700 mil deslocados.

O clima de tensão intensificou-se devido a uma reforma das forças de segurança, no âmbito das negociações para a formação de um novo governo de transição.