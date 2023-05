Linda Yaccarino substitui Elon Musk como nova CEO do Twitter

Através de um tweet, Musk revelou que Linda se vai focar principalmente nas operações de negócios, enquanto o agora ex-CEO se concentrará no design de produtos e novas tecnologias. "Ansioso para trabalhar com Linda para transformar esta plataforma em X, a aplicação de tudo", acrescentou ainda.

Depois de ter anunciado a sua saída do comando da rede social, Elon Musk confirmou, esta sexta-feira, que Linda Yaccarino será a nova CEO do Twitter. Através da sua conta oficial, o ainda CEO esclareceu alguns rumores que já existiam sobre a próxima sucessora - a diretora de publicidade da NBC Universal.

Em dezembro o empresário tinha criado uma sondagem no Twitter com a questão: Devo abandonar a liderança do Twitter?" e mais de 17 milhões de utilizadores participaram, com a maioria - mais de 57% -, a votar na saída de Elon Musk.

Depois de garantir que ia "respeitar os resultados" e renunciar ao cargo de CEO assim que encontrasse "alguém tolo o suficiente para assumir o cargo", Elon Musk cumpre assim a sua promessa e Linda Yaccarino vai ficar à frente da rede social.