Erdogan compara eleições de domingo com golpe de Estado de 2016

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu esta sexta-feira, antes das decisivas eleições do próximo domingo, defender "a independência e o futuro" do país como fez em 2016, de uma tentativa de golpe de Estado militar.

"Se for necessário, tal como na noite de 15 de julho (de 2016, data do golpe falhado), defenderemos a nossa independência e o nosso futuro, inclusive com as nossas vidas", declarou o chefe de Estado turco na rede social Twitter.

Erdogan, cuja derrota eleitoral as sondagens preveem após duas décadas no poder em Ancara, garantiu que "não desistirá de servir" o seu país.

Diversos analistas políticos e a oposição alertaram para a hipótese de, perante uma derrota nas urnas, Erdogan poder resistir a reconhecer o resultado, como fez o seu partido, o AKP (Partido da Justiça e do Desenvolvimento, islamista conservador), quando em 2019 perdeu a presidência da câmara da cidade de Istambul.

Na altura, o AKP impugnou o resultado e obrigou a uma repetição do escrutínio, que perdeu por uma margem muito maior.

O ministro do Interior, Süleyman Soylu, já tinha comparado, em finais de abril, as eleições legislativas e presidenciais do próximo domingo com a tentativa de golpe de Estado de 2016.

"O 15 de julho foi uma tentativa de golpe literal; o 14 de maio é uma tentativa de golpe político", declarou então o ministro, referindo-se à data em que se realizam os próximos atos eleitorais no país.