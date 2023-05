Tiroteio em fábrica da Mercedes faz dois mortos na Alemanha

Duas pessoas morreram esta quinta-feira num tiroteio numa fábrica da Mercedes-Benz em Sindelfingen, na região de Estugarda, sudoeste da Alemanha.

O atirador foi detido pela polícia, confirmam as autoridades, via Twitter, adiantando ainda que se tratará, ao que tudo indica, de um incidente isolado.

As vítimas eram subcontratados de uma empresa que trabalhavam no local. Um deles ainda foi transportado para o hospital em estado grave, mas acabou por morrer.

A empresa já emitiu um comunicado, em que se mostra chocada com a "notícia trágica" desta manhã. "Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e os seus colegas", é dito.

A unidade industrial foi criada em 1915 e emprega mais de 35 mil pessoas, avança a CNN Internacional. Produz os modelos Mercedez-Benz Class E e Class S.