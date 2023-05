Queda de ponte pedonal na Finlândia faz vários feridos, a maioria crianças

Pelo menos 27 pessoas, a maioria crianças, ficaram feridas esta quinta-feira na sequência da queda de uma ponte pedonal na cidade de Espoo, nos arredores da capital, Helsínquia, na Finlândia. A notícia está a ser avançada pela Reuters que cita as autoridades locais.

De acordo com as informações disponibilizadas, a maioria dos feridos são crianças que estariam numa visita escolar no momento do acidente.

Segundo um comunicado da polícia, a queda da ponte ocorreu pelas 10h30 desta quinta-feira e as equipas de resgate encontram-se no terreno.

Dos 27 feridos, 15 tiveram de ser transferidos para quatro hospitais na área.

O presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, já expressou no Twitter o choque com que recebeu a notícia.

“Notícias chocantes sobre o acidente em Tapiola. Agora é importante dar apoio e ajuda.”, escreveu Sauli Niinistö.