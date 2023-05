Elon Musk deixa cargo de CEO do Twitter e já escolheu uma substituta

Através de uma publicação no Twitter, Elon Musk anunciou que deixará de exercer funções de CEO da empresa, para assumir o cargo de presidente executivo e CTO, devendo ficar responsável por supervisionar toda a operação estratégica da empresa. Até ao momento, ainda não é conhecida sucessora de Elon Musk como CEO do Twitter.



"É com entusiasmo que anuncio que contratei uma nova CEO para o X/Twitter. Ela vai começar dentro de ~6 semanas! O meu papel passará a ser o de presidente executivo e CTO, supervisionando produtos, 'software' e 'sysops'", anunciou no Twitter..

A nova CEO vai ainda assumir o cargo da X, a empresa que tem como foco a inteligência artificial.