Donald Trump espera "eleições honestas" em 2024

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou num encontro ao vivo com eleitores, em Manchester, no estado de New Hampshire, numa iniciativa organizada pela estação de televisão CNN e esteve a responder a perguntas da plateia, maioritariamente composta por republicanos.

Trump começou a noite alegando que “milhões de votos foram roubados” à sua candidatura presidencial, em 2020, reafirmando que o ato eleitoral foi uma “fraude”.

“Quando se olha para os resultados e para essa eleição, a menos que a pessoa seja muito estúpida é que não percebe o que aconteceu. Foi uma eleição manipulada que envergonha o nosso país e a imagem dele no mundo”, declarou.

Interrogado pela jornalista e apresentadora Kaitlan Collins, já na reta final da sessão, sobre se iria comprometer-se em aceitar os resultados das próximas eleições, Trump respondeu: “Sim, seu eu achar que são eleições honestas”.

Sobre o episódio do assalto ao Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, o ex-Presidente negou responsabilidades e admitiu vir a “perdoar” uma “grande maioria” dos que foram condenados pelos incidentes, se for eleito para a Casa Branca.

“Estou inclinado a perdoar muitos deles. Não posso dizer cada um deles porque, alguns, provavelmente, excederam-se”, disse.

Quanto à guerra na Ucrânia, Donald Trump evitou condenar diretamente a invasão russa e reiterou a promessa de acabar com conflito “em 24 horas”.

“Não penso em termos de ganhar ou perder, penso em resolver as coisas para que deixemos de matar todas essas pessoas”, afirmou.

Esta aparição pública de Trump decorreu um dia depois de o ex-Presidente norte-americano ter sido condenado a pagar uma indemnização de cinco milhões de dólares, por agressão sexual à escritora E.Jean Carroll, num caso que remonta a 1996. Nesta sessão, reafirmou que não conhece a mulher em causa.

“Esta mulher, eu não a conheço. Eu nunca a conheci. Não tenho ideia de quem ela é. Tirei uma uma foto com Carroll e seu marido”, alegou.

Trump já disse que irá decorrer da sentença e considerou que esse julgamento foi uma "farsa política" que se destina a prejudicar a sua recandidatura à Casa Branca nas eleições de 2024.