Biden acusa republicanos de fazerem a economia "refém"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou hoje os congressistas republicanos de fazerem a economia "refém" ao condicionar a suspensão do limite da dívida à aprovação de cortes significativos na despesa pública.

"Estão a fazer o que nenhum partido político fez na história do país. Estão literalmente a tomar a económica como refém", sublinhou o chefe de Estado norte-americano durante um discurso nos arredores de Nova Iorque.

Biden falava um dia depois do seu encontro com o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que terminou sem entendimento sobre um possível acordo para o aumento do limite da capacidade de endividamento para impedir um potencial e inédito incumprimento pelos EUA.

Com o Governo em risco de ficar incapaz de cumprir as suas obrigações financeiras a partir de 01 de junho, o que levanta o espetro de um caos económico, os republicanos pretendem obter cortes acentuados na despesa federal em troca de autorizarem o aumento do limite da dívida.

O governante insistiu que uma situação de incumprimento seria devastador para a economia do país, com recessão e milhões de empregos perdidos, e também para o resto do mundo.

A Casa Branca descartou até ao momento negociar cortes orçamentais para aliviar a suspensão do teto da dívida, sublinhando que, por responsabilidade, os republicanos têm de garantir que o país consegue pagar aos seus credores e que, posteriormente, as contas podem ser discutidas.

Nesse sentido, Biden lembrou que durante o Governo de Donald Trump (2017-2021) os republicanos apoiaram o aumento do teto até três vezes, apesar de aquela administração ter registado um grande aumento da dívida pública.

Sobre as exigências orçamentais dos republicanos, o Presidente norte-americano insistiu que estas significariam grandes cortes em programas públicos dos quais as famílias de classe média e veteranos de guerra beneficiam, forçariam demissões de um grande número de polícias e professores ou encerrariam torres de controlo aéreo, entre muitas outras coisas.

Biden acusou ainda o Partido Republicano de procurar alargar os cortes de impostos que Trump concedeu às empresas e grandes fortunas.

Segundo alguns analistas, Biden escolheu os arredores a norte da cidade de Nova Iorque para pressionar os congressistas republicanos que representam esta área suburbana geralmente moderada a apoiar o aumento do teto da dívida.

Esta região, ao mesmo tempo, é uma das que podem ser fundamentais do ponto de vista eleitoral: nas últimas eleições, os republicanos surpreenderam com resultados melhores do que o esperado e conquistaram vários lugares que contribuíram para ganhar o controlo da câmara baixa do Congresso norte-americano.

A conquista foi por margens muito apertadas e os democratas estão confiantes que vão conseguir recuperar alguns destes distritos em 2024.