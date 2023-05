Tunísia. Quatro mortos e 10 feridos após ataque perto de uma sinagoga

Quatro pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas esta terça-feira, num ataque nas imediações da sinagoga de Ghriba, na ilha tunisiana de Djerba, divulgou o Ministério do Interior da Tunísia.

"Um guarda do Centro Naval da Guarda Nacional no porto de Aghir matou o seu parceiro utilizando a sua arma de serviço", explicou este ministério.

Após recuperar as munições do parceiro, em seguida "tentou chegar às imediações do templo de Ghriba e deliberadamente abriu fogo indiscriminado contra as unidades de segurança destacadas no local, que o impediram de aceder e o mataram", acrescentou a mesma fonte.