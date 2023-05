Polónia. Ataque com faca em orfanato faz um morto e nove feridos

Um homem entrou num orfanato na Polónia, matando uma adolescente e ferindo outras nove pessoas num ataque com uma faca, na noite de terça-feira, segundo informou a polícia da cidade central de Lodz.

Segundo informou a porta-voz da polícia Aneta Sobieraj, a polícia recebeu informações, pouco depois das 21h00 de terça-feira, de que um homem de 19 anos tinha entrado no orfanato na aldeia de Tomislawice, perto de Lodz, e que teria atacado os residentes com um objeto afiado.

"Sabemos que os ferimentos mais graves foram sofridos por uma rapariga de 16 anos, que estava à guarda deste orfanato, e que morreu no local", detalhou.

A porta-voz da policia informou ainda que cinco pessoas foram hospitalizadas na sequência do incidente, mas as suas vidas não correram perigo. Outras quatro pessoas foram tratadas no local.

O agressor foi detido na sua residência, cerca de uma hora após o incidente, e não ofereceu qualquer resistência. Estava sóbrio na altura da detenção, mas a polícia também estava a fazer testes de despistagem de drogas.

Agências de notícias têm avançado a suspeita de que o agressor seria o ex-namorado da rapariga, contudo, a identidade do agressor não pôde ser imediatamente verificada pela Reuters.

Os procuradores estavam a investigar todos os elementos do último período da vida da vítima, incluindo a sua relação com o agressor, segundo informou porta-voz do gabinete do procurador distrital Jolanta Szkilnik.

Szkilnik referiu ainda que as outras crianças do orfanato estavam a receber cuidados psicológicos. Na altura do ataque, estavam 13 pessoas no orfanato, incluindo um empregado.