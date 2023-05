Istambul acolhe novo encontro sobre exportação de cereais do Mar Negro

As negociações para a continuidade do acordo dos cereais no Mar Negro são retomadas esta quarta-feira em Istambul, com o objetivo de ultrapassar as divergências entre Kiev e Moscovo sobre a exportação de fertilizantes russos.

A reunião será de alto nível e em formato quadripartido - Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU -, anunciou Sergei Vershinin, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo.



O governante insistiu que o Kremlin em 18 de março concordou renovar o acordo por apenas 60 dias e não 120, como Kiev e a ONU pediam, deixando claro que é "muito importante" para Moscovo a parte do acordo relacionada com a exportação de cereais e fertilizantes russos.



Além da exigência da exportação dos seus produtos, Moscovo aponta dificuldades devido aos efeitos colaterais das sanções que o Ocidente lhe impôs após a invasão da Ucrânia, em 24 fevereiro de 2022.



A Ucrânia, por sua vez, acusa a Rússia de colocar todos os tipos de obstáculos à passagem de navios com cereais ucranianos.



A atual renovação do acordo expira em 18 de maio e a Rússia ameaçou não prorrogar o protocolo se as suas exigências não forem atendidas.