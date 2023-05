Rússia celebra Dia da Vitória. Dias simbólicos "não podem condicionar contraofensiva" de Kiev

A contraofensiva ucraniana não deve ser condicionada por datas simbólicas, defende o major-general Arnaut Moreira, em declarações à Renascença.

Em causa está o facto de vários analistas terem admitido a possibilidade de Kiev dar início às operações militares, aproveitando o peso simbólico do Dia da Europa que, em Moscovo, é o Dia da Vitória, que evoca a rendição do exército nazi diante das forças soviéticas, pondo fim à Segunda Guerra Mundial.

“As datas da Federação Russa são importantes para a Federação Russa, mas não devem condicionar a manobra ucraniana”, refere Arnaut Moreira.

Por outro lado, o militar lembra que “a capacidade militar ucraniana está dependente dos apoios internacionais que vão chegar”, sublinhando que “o que é importante é que a contraofensiva seja mais eficaz do que simbólica”.

Putin vs. Wagner. Quem manda na guerra?

A conquista de Bakhmut é, agora, o objetivo estratégico para russos e ucranianos.

Os relatos mais recentes indicam que a cidade está praticamente tomada pelas forças pró-russas e que as forças ucranianas controlam apenas 2,5 quilómetros quadrados.

As imagens reveladas pelas agências internacionais documentam um cenário de enorme destruição.

No entanto, do lado russo, a batalha tem sido travada, não pelo exército de Moscovo, mas pelos mercenários do grupo Wagner.