Faixa de Gaza. Ataques aéreos israelitas fazem 12 mortos

Aviões israelitas realizaram ataques contra alvos da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, na madrugada desta terça-feira, provocando a morte a 12 pessoas, segundo o Ministério da Saúde deste território sob o controle do movimento palestiniano Hamas.

De acordo com fontes militares de Israel, os bombardeamentos aéreos visaram as residências de três comandantes do grupo Jihad Islâmica Palestiniana (JIP) que acabaram por morrer.

A mesma fonte adianta que “várias pessoas ficaram feridas”, na sequência destes ataques aéreos.



Testemunhas citadas pelas agências internacionais adiantam que uma explosão eclodiu no último andar de um prédio de apartamentos na cidade de Gaza. Não se conhecem, por enquanto, mais detalhes sobre esta explosão.

De acordo com a agência Associated Press, a Jihad Islâmica, que é apoiada pelo Irão, confirmou que três dos seus comandantes morreram nos ataques.

[Notícia atualizada às 05h40 com indicação do novo balanço de vítimas mortais]