Dia da Europa assinalado em 27 países

O Dia da Europa é esta terça-feira assinalado por eventos em todos os 27 Estados-membros da União Europeia (UE), incluindo em Portugal, bem como nas sedes das várias instituições do bloco europeu (Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo).

Em Estrasburgo (França), na sede do Parlamento Europeu, a efeméride, que assinala a histórica “Declaração Schuman”, considerada como o momento fundador da atual UE, vai ser marcada por um debate com o chanceler alemão, Olaf Scholz.



Sob o lema "Isto é Europa", Scholz vai debater com os eurodeputados os seus pontos de vista sobre os desafios e o futuro da comunidade europeia.



Em Portugal, a data será assinalada em várias cidades, incluindo em Leiria que acolhe este ano as comemorações oficiais, organizadas pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, pela Representação da Comissão Europeia em Portugal e pela Câmara Municipal de Leiria, com a colaboração de várias entidades locais.

Às 14h00, no Jardim Luís de Camões, vai decorrer a plantação de árvores celebrando "Valores qUE me movem", com jovens estudantes de escolas locais. Seguir-se-á o desfile de bandeiras do centro histórico até ao Largo de São Pedro onde decorrerão outras iniciativas como sessões de pintura colaborativa, oficinas de serigrafia, e a pintura de um mural alusivo aos valores europeus, dinamizado pelo Instituto Politécnico de Leiria

O Dia da Europa reporta-se à data, em 1950, em que o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman proferiu a declaração na qual se propôs a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a base fundadora do que é atualmente a UE. A data foi celebrada pela primeira vez em 1986.