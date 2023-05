Ursula Von der Leyen volta a Kiev para celebrar Dia da Europa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, visitará amanhã a Ucrânia pela quinta vez, para assinalar o Dia da Europa, foi anunciado esta segunda-feira.

O anúncio da deslocação foi hoje feito pelo porta-voz do executivo comunitário, Eric Mamer, que adiantou que Von der Leyen vai reunir-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



O anúncio foi feito horas depois de a capital ucraniana ter sido novamente atingida por mísseis russos, num ataque que provocou pelo menos cinco feridos.

A informação foi avançada pelo autarca da cidade Vitali Klitschko, através da sua conta de Telegram.

O autarca de Kiev especifica que três pessoas ficaram feridas na sequência de explosões no distrito de Solomyanskyi, em Kiev, e outras duas ficaram feridas quando destroços de drones caíram no distrito de Sviatoshyn, ambos a oeste do centro da capital.

Vitali Klitschko adianta também que, no distrito central de Shevchenkivskyi, em Kiev, destroços de drones pareciam ter atingido um prédio de dois andares, causando danos, embora sem indicação, por enquanto, de eventuais vítimas.

A agência Reuters cita testemunhas que asseguram ter ouvido várias explosões, na capital ucraniana.

A região de Odessa foi também atingida por mísseis russos que terão danificado infraestruturas locais e provocado incêndios. Não há indicação de vítimas, por enquanto.