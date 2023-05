Seis ativistas antimonarquia detidos em Londres

Seis ativistas do grupo antimonarquia "Republic", entre os quais o dirigente, Graham Smith, foram detidos hoje de manhã, em Londres, quando se preparavam para protestar contra a coroação do rei Carlos III, disseram os organizadores do protesto.

A polícia deteve "seis dos nossos organizadores e apreendeu centenas de cartazes" com o slogan "Not my King" ("Não o meu rei"), disse à agência AFP um porta-voz do grupo "Republic".

Centenas de apoiantes do grupo, que pretende substituir a monarquia britânica por uma república, com um chefe de Estado eleito, reuniram-se em Trafalgar Square, no percurso da procissão para a coroação de Carlos III.

Graham Smith estava a distribuir faixas aos manifestantes na Trafalgar Square quando foi detido pela polícia, segundo o jornal The Guardian.

O rei Carlos III vai ser coroado na Abadia de Westminster, juntamente com a rainha consorte, Camila, numa cerimónia religiosa de duas horas com cerca de 2.000 convidados.

O ritual incluiu a unção com um azeite consagrado e a entrega ao soberano de várias peças das joias da coroa que simbolizam a transmissão de poderes.

Dos vários elementos, apenas o juramento é considerado obrigatório, embora Carlos tenha assumido funções imediatamente após a morte da mãe, Isabel II, em setembro de 2022, com plenos poderes para promulgar leis.