Carlos III coroado Rei de Inglaterra. Reveja as cerimónias em Londres

O cortejo partiu do Palácio de Buckingham pelas 10h20, com milhares de pessoas a encher as ruas de Londres - tendo muitas delas acampado no passeio, durante a noite, de maneira a garantir o lugar na "fila da frente" para o cortejo real.

A cerimónia de coroação começou oficialmente às 11h00, na Abadia de Westminster, com a habitual pontualidade britânica, decorrendo seguindo os rituais ancestrais.

O arcebispo de Canterbury colocou, às 12h03, na cabeça do rei Carlos III a coroa de Santo Eduardo, a mais importante joia real britânica, de ouro maciço, incrustada com rubis, ametistas e safiras, e que é tradicionalmente usada nas coroações dos reis desde 1661.

Antes, perante o arcebispo de Canterbury, Carlos III tinha jurado honrar e defender a lei e a igreja Anglicana durante o seu reinado, e comprometeu-se a respeitar todas as fés e de todos os povos que compõe o Reino unido e a Commonwealth.

Assistiram à cerimónia na Abadia de Westminster cerca de dois mil convidados, entre os quais os príncipes de Gales, William e 'Kate' Middleton, que são agora os herdeiros da coroa. Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente, na qualidade de chefe de Estado português.

Em seguida, o Rei Carlos III e a Rainha consorte, Camila, seguiram em novo cortejo real até ao Palácio de Buckingham, onde prosseguem as cerimónias. É esperado ainda que os reis apareçam no balcão da residência oficial da família real para acenar ao público presente.

Carlos III herdou o trono de sua mãe, Isabel II, falecida a 8 de setembro de 2022.

[notícia atualizada às 13h58 de 6 de maio de 2023]