Carlos III. Polícia efetuou 52 detenções no âmbito da coroação

A polícia britânica anunciou ter detido este sábado 52 manifestantes à margem da coroação de Carlos III em Londres, e justificou as detenções, amplamente criticadas, dizendo que tinha sido avisada dos planos para perturbar o acontecimento histórico.

Os agentes detiveram dezenas de ambientalistas que planeavam ações ao longo do percurso do cortejo real, mas também pelo menos seis ativistas antimonárquicos, incluindo o líder do movimento República, Graham Smith, que tinha organizado uma manifestação em Trafalgar Square.