Carlos III coroado Rei de Inglaterra. Reveja as cerimónias em Londres

O cortejo partiu do Palácio de Buckingham pelas 10h20, com milhares de pessoas a encher as ruas de Londres - tendo muitas delas acampado no passeio, durante a noite, de maneira a garantir o lugar na "fila da frente" para o cortejo real.

A acompanhar a procissão real desde cedo estava uma família portuguesa. A Leonor vive há 10 anos no país e os pais, Mário e Teresa, visitaram-na precisamente num dos momentos históricos do Reino Unido.

Para a mãe, a coroação motiva a "união entre os ingleses" e vê as "pessoas entusiasmadas". Já para o pai, "valeram a pena" as horas de sono perdidas para marcar lugar na assistência ao cortejo, num evento que sabem que não voltam a ver "tão cedo".