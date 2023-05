Acordo sobre cereais em discussão entre Rússia e ONU

Uma delegação interministerial russa reúne-se em Moscovo com a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Rebeca Grynspan, para discutir o acordo de exportação de cereais através do Mar Negro.

Segundo a ONU, o objetivo desta deslocação de Rebeca Grynspan é discutir a necessidade de prolongar o acordo sobre os cereais da Ucrânia, bloqueados nos portos ucranianos desde a invasão russa, em fevereiro de 2022, mas também abordar as exportações russas de alimentos e fertilizantes, compromisso que Moscovo diz não estar a ser cumprido.



O acordo foi firmado no verão passado em Istambul pela Ucrânia e pela Rússia, sob a mediação da ONU e da Turquia.



O acordo foi assinado inicialmente por um período de 120 dias e depois foi renovado por um segundo período similar até 18 de março. Nessa altura, a Rússia decidiu impor um novo período de renovação, de apenas 60 dias, período que expira a 18 de maio.



A presidência russa avisou nos últimos dias que as conversações para prolongar o acordo estão em risco.



Ancara avançou esta semana que a renovação do acordo sobre os cereais seria negociada pelos vice-ministros da Defesa da Rússia, Ucrânia e da Turquia numa reunião em Istambul prevista também para hoje, mas Moscovo não confirmou o encontro.