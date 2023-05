Zelensky em Haia para se reunir com representantes do TPI

O Presidente da Ucrânia encontra-se esta quinta-feira em Haia, onde vai reunir-se com representantes do Tribunal Penal Internacional (TPI), disseram fontes oficiais à Agência France Press (AFP).

O TPI investiga crimes de guerra alegadamente cometidos pelo Exército da Rússia na Ucrânia, tendo emitido um mandado de captura contra o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, pela deportação de crianças ucranianas para territórios sob controlo russo.

"Estamos em Haia, vamos encontrar-nos com dirigentes do Tribunal Penal Internacional", adiantou à AFP Serguii Nykyforov, porta-voz do Presidente ucraniano.