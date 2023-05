Zelensky reage a acusação do Kremlin: "Não atacámos Putin, deixamos isso para um tribunal"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, negou esta quarta-feira que forças da Ucrânia tenham tentado assassinar o Presidente russo, Vladimir Putin, num ataque com 'drones' contra o Kremlin, que as autoridades de Moscovo atribuíram a Kiev.

"Não estamos a atacar Putin ou Moscovo, estamos apenas a lutar no nosso território, a defender as nossas vilas e cidades", disse Zelensky em Helsínquia, em conferência de imprensa coletiva conjunta com os líderes da Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia.

"Não atacámos Putin, deixamos isso para um tribunal", disse o chefe de Estado ucraniano, referindo-se aos esforços ucranianos para que a comunidade internacional encontre mecanismos para processar o Presidente russo pela agressão militar contra a Ucrânia.