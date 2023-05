Tiroteio em escola na Sérvia faz pelo menos nove mortos

Pelo menos oito estudantes e um segurança foram mortos esta quarta-feira num tiroteio numa escola em Belgrado, na Sérvia.

Mais seis alunos e um professor ficaram feridos neste ataque, avança a imprensa internacional, citando fonte da administração interna sérvia.

Segundo a BBC, um aluno de 14 anos foi detido na sequência do tiroteiro nesta escola, situada no centro da capital sérvia. As autoridades adiantam que o adolescente terá usado a arma do pai para atirar sobre colegas, professores e funcionários.

O alerta foi dado às 08h40, hora local (07h40 em Portugal), altura em que uma série de polícias, munidos de capacetes e coletes à prova de bala invadiram a escola Vladislav Ribnikar, no bairro de Vracar, centro da cidade. A criança, a frequentar o sétimo ano escolar, foi rapidamente detida. O momento foi captado pelas câmaras de diversos meios de comunicação locais.



Desconhecem-se, para já, quais os motivos que levaram o menor a cometer o tiroteio. A polícia continua a investigar o sucedido.

Os meios de comunicação locais, citando diversos pais presentes no local, admitem que a criança era boa aluna e tinha mudado de turma recentemente. Segundo as crianças presentes na sala de aula, terá pegado na arma a meio da aula e atirado contra o professor primeiro.

[notícia atualizada as 11h23 de 3 de maio de 2023]