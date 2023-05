Tiroteio em Atlanta provoca vários feridos, suspeito em fuga

"Temos informação de vários feridos, nenhum suspeito foi ainda detido", informa a polícia. Num outro tweet, foram partilhadas fotos captadas pelo circuito de CCTV do edifício onde o tiroteio teve lugar.

A informação foi avançada pela polícia no Twitter, com a indicação de que o suspeito está em fuga.

Um tiroteio esta quarta-feira num hospital da cidade de Atlanta, no estado norte-americano da Georgia, provocou um número indeterminado de vítimas.

Segundo o canal local WSB, o tiroteio aconteceu no Hospital Northside, na rua Peachtree, no centro de Atlanta. Um jornalista da estação televisiva testemunhou a retirada de várias pessoas do edifício em macas, que foram posteriormente transportadas em ambulâncias.

O mesmo canal indica que há dezenas de agentes da polícia armados no local.

As autoridades pedem a todos os cidadãos que se mantenham protegidos e afastados do local enquanto prosseguem as buscas por um "atirador ativo".

[em atualização]