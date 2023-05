Kremlin acusa Ucrânia de tentar matar Putin com recurso a drones, Kiev desmente

O Kremlin anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que Vladimir Putin sobreviveu a uma alegada tentativa de assassinato na sua residência oficial.

Segundo a nota oficial do serviço de imprensa da presidência russa, a Ucrânia tentou atacar o Kremlin com dois drones durante a última noite, que foram neutralizados. O Kremlin garante ainda que não houve vítimas, nem danos materais: "O Presidente não foi ferido e o programa de trabalho não foi alterado e continua normalmente."

"Os veículos foram colocados fora de ação com recurso aos sistemas de radar de guerra", pode ler-se.

Ainda assim, a Rússia encara o incidente como um "ato terrorista planeado e contra o presidente, na véspera do Dia da Vitória, no qual também está prevista a presença de convidados estrangeiros" e garante que está "no seu direito de tomar medidas de retaliação".

Segundo a agência Reuters, que cita altas fontes oficiais ucranianas, Kiev assegura que "nada tem a ver com o assunto". Entretanto, o conselheiro do Presidente Zelensky reagiu ao caso no Twitter.