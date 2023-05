Covid-19. OMS lança estratégia para passar da fase de emergência para a de gestão

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou hoje um novo plano global para a gestão da covid-19 até 2025, que alerta para os milhões de casos de "covid longa" que vão continuar a necessitar de cuidados médicos.

O Plano Estratégico de Prontidão e Resposta (SPRP, na sigla em inglês) é a quarta atualização do documento desde o início da pandemia e pretende apoiar os países na transição da fase de emergência da pandemia para a gestão da doença a longo prazo.

O plano anterior, divulgado em 2022, definiu como objetivos estratégicos a redução da circulação do coronavírus SARS-CoV-2 a nível mundial e o diagnóstico e tratamento da covid-19 para reduzir a mortalidade, a morbilidade e as sequelas a longo prazo.

A nova estratégia da OMS agora divulgada mantém esses dois objetivos e acrescenta um terceiro: a prevenção, controlo e gestão sustentada da doença nos próximos anos, colocando uma "forte ênfase na abordagem da condição pós-covid" (também chamada de "covid longa").

"As estimativas atuais sugerem que cerca de 6% das infeções sintomáticas resultam em condição pós-covid-19, sugerindo que centenas de milhões de pessoas precisam de cuidados de longo prazo", alerta o documento.

Segundo a OMS, o objetivo do SPRP 2023-2025 é "encerrar a fase de emergência da pandemia de covid-19 em todos os países", transitando para a gestão sustentável e abrangente da doença infecciosa, através de programas de prevenção e controlo.

Para atingir este objetivo, a organização com sede em Genebra propõe uma estratégia assente no "acesso e uso otimizado de ferramentas seguras e eficazes", como a vacinação de populações de risco para prevenir a doença grave e morte e o diagnóstico precoce e tratamento, especialmente das pessoas mais vulneráveis.

Além disso, a OMS defende a integração da vacinação contra a covid-19 e da gestão da doença nos serviços de saúde primários, assim como a adoção de medidas para proteger os trabalhadores da saúde e outros grupos prioritários.

Os países devem ainda efetuar uma "forte vigilância e monitorização das variantes do SARS-CoV-2, incluindo sequenciação estratégica e geograficamente representativa para rastrear variantes conhecidas e futuras, agentes patogénicos respiratórios e outras ameaças pandémicas", preconiza o SPRP.

"A vigilância e a sequenciação em declínio e pouco representativas estão a tornar mais difícil avaliar rapidamente variantes conhecidas e detetar as novas. Além disso, o vírus não estabilizou num padrão previsível e ainda não tem sazonalidade em regiões temperadas", alerta também a OMS.

O plano admite que, por isso, são esperadas mais variantes com aumento das taxas de crescimento e capacidade de escapar ao sistema imunológico, "sem certeza sobre mudanças na gravidade" das infeções.

A OMS salienta que o número de óbitos notificados semanalmente está no nível mais baixo desde o início da pandemia e, na maioria dos países, a vida "voltou ao normal", mas alerta que "milhões continuam a ser infetados ou reinfetados com o SARS-CoV-2, milhares continuam a morrer todas as semanas e muitas dúvidas permanecem sobre o potencial surgimento de novas variantes que podem causar novos surtos".

"Os governos trabalharam arduamente para vacinar quase 70% da população mundial, mas isso também significa que mais de 30% da população mundial ainda não recebeu uma única dose", sublinha a organização.

O Comité de Emergência da OMS, composto por vários especialistas e convocado pelo diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus, reúne-se na quinta-feira para avaliar se a pandemia ainda constitui uma emergência de saúde pública global (PHEIC, na sigla em inglês).

A PHEIC é o nível mais alto de alerta e aplica-se a "um evento extraordinário, grave, repentino, incomum ou inesperado", com implicações para a saúde pública para além da fronteira nacional de um Estado afetado e que pode exigir uma ação internacional imediata.

Segundo os dados mais recentes da OMS, a pandemia já provocou mais de 765 milhões de casos confirmados de infeção e mais de 6,9 milhões de mortos a nível mundial.