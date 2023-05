Irão. Mais duas atrizes processadas por aparecerem em público sem véu

Duas atrizes iranianas vão responder judicialmente por aparecerem sem o véu obrigatório num evento público em Teerão, poucos dias depois de outras duas atrizes terem sido processadas pelo mesmo motivo, revelou, esta terça-feira, a agência iraniana Fars.

"Após a remoção do 'hijab' por Afsaneh Baygan e Fatemeh Motamedarya, duas atrizes de cinema e de televisão, durante uma cerimónia, foi iniciada uma ação legal contra elas", revelou a agência de notícias Fars, citando um comunicado da polícia, no qual era destacado que o caso foi enviado à entidade iraniana correspondente ao Ministério Público.

Imagens das duas mulheres viralizaram nas redes sociais no domingo, após terem participado numa noite de homenagem a um famoso ator iraniano, Atila Pesyani.

A 25 de abril, a polícia da capital já tinha denunciado outras duas atrizes, Katayoun Riahi e Pantea Bahram, por "terem cometido o crime de retirar o 'hijab' em público" e "terem publicado fotos na internet".

A ação penal contra as atrizes surge na sequência da entrada em vigor, em meados de abril, de um novo plano da polícia para endurecer o controlo do uso do véu pelas mulheres, obrigatório desde a Revolução Islâmica de 1979.

Nos últimos meses, cada vez mais mulheres têm aparecido nas ruas sem véu, especialmente após o início do movimento de protesto desencadeado pela morte, em setembro, de Mahsa Amini, depois de ter sido detida por violar o rígido código de indumentária.

Em meados de abril, as autoridades tinham indicado que mais de 150 estabelecimentos comerciais tinham sido encerrados em 24 horas por não terem respeitado a obrigatoriedade do uso do véu pelas funcionárias.