Explosão "controlada" e um detido à porta do Palácio de Buckingham

Um homem foi detido no exterior do Palácio de Buckingham, esta terça-feira, depois de alegadamente ter atirado objetos - que se suspeita serem cartuchos de caçadeira - para o recinto do palácio.

Segundo revelou a polícia de Londres, foi ainda realizada uma explosão controlada foi realizada do lado de fora do Palácio de Buckingham depois de se ter identificado a suspeita.

Os agentes detiveram o homem por volta das 19h00, depois de este se ter aproximado dos portões do palácio, no centro de Londres, por suspeita de posse de uma arma ofensiva, segundo informou a polícia metropolitana.

"Os polícias agiram imediatamente para deter o homem, que foi levado sob custódia policial", disse em comunicado o superintendente-chefe Joseph McDonald.

"Não houve relato de tiros disparados ou ferimentos em policias ou membros do público", adiantou.

Como resposta ao incidente, os jornalistas que se encontravam à porta do Palácio de Buckingham foram retiradas e o Palácio entrou de imediato em confinamento. O rei e a rainha consorte não se encontravam no Palácio de Buckingham na altura.

As autoridades revelaram que os polícias permaneceram no local e que estão em curso investigações. A polícia não acredita que se tenha tratado de um incidente terrorista e o historial de saúde mental do suspeito já está a ser analisado.

Segundo porta-voz da polícia metropolitana, o indecente "não está a ser tratado como um incidente terrorista."

Os polícias armados que guardam o palácio podem disparar se sentirem uma ameaça à sua vida ou à de outros.

O incidente ocorre quando milhares de agentes estão a ser mobilizados em todo o Reino Unido para o evento da coroação do Rei Carlos, a decorrer no sábado, na Abadia de Westminster.