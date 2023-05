Crise no Sudão. Nova trégua de uma semana declarada pelo Exército e paramilitares

O Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF) chegaram esta terça-feira a acord opara uma nova trégua de uma semana, com início na quinta-feira, após os ataques terem continuado apesar do cessar-fogo em vigor, anunciou o Sudão do Sul.

O chefe das forças armadas sudanesas e presidente do Conselho Soberano de Transição, Abdel Fattah al-Burhan, e o líder do grupo paramilitar RSF (na sigla em inglês), Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como "Hemedti", chegaram a "um acordo de princípio" para o estabelecimento de uma trégua entre 04 e 11 de maio, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul.

A medida foi acordada após uma conversa telefónica com o Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, que sublinhou a importância de se conseguir um "cessar-fogo duradouro" no país vizinho e destacou a necessidade de nomear representantes e lançar um processo de negociação para alcançar a paz.

O país vive hoje o segundo dia de um novo cessar-fogo de 72 horas, mas, à semelhança de tréguas anteriores, continuaram a registar-se combates.

Ambas as forças estiveram por detrás do golpe de Estado conjunto que derrubou o executivo de transição do Sudão, em outubro de 2021.