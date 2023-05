Ucrânia. Voltaram a soar sirenes de alerta para ataque aéreo, inclindo Kiev

Os sistemas de defesa antiaérea responderam a ataques com mísseis, às primeiras horas desta segunda-feira, na região de Kiev, a capital ucraniana, de acordo com as autoridades locais citadas pela agência Reuters, e após terem sido emitidos alertas de ataques aéreos, em várias regiões do país.

A edição on-line do jornal "Kiev Independent" avança que foram ouvidas explosões na capital do país e citou o chefe do Gabinete Presidencial da Ucrânia, Andrii Yermak, que especificava: “A defesa aérea está em funcionamento, face a um grande alerta de ataque aéreo”.

A Administração Militar da Cidade de Kiev fez apelos aos moradores para que permaneçam em abrigos e a edição on-line do jornal The Guadian mostra imagens de residentes a procurar refúgio no metro de Kiev.

O alerta de ataque aéreo foi ativado, em Kiev, pelas 3h40 (hora local) deste dia 1 de maio e veio a ser levantado cerca de três horas depois

Não são, por enquanto, conhecidas informações sobre eventuais danos ou vítimas.

Na madrugada da passada sexta-feira, uma vaga de ataques russos a várias cidades ucranianas provocou 25 mortos.

Zelensky e Macron discutem contraofensiva

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, estiveram a conversar ao telefone. A confirmação foi feita por Zelensky na sua habitual comunicação em vídeo, onde assegura ter abordado a preparação da contraofensiva, por parte do exército ucraniano

“Falei com o Presidente francês, Emmanuel Macron. Como sempre, foi uma conversa longa e significativa. Estamos a coordenar as nossas posições para dar ainda mais força aos nossos soldados e para acelerar o fim da guerra com a nossa vitória. Estou grato à França e a Emmanuel pessoalmente por apoiar o nosso país e o nosso povo”, afirma.

O Presidente ucraniano diz ainda ter recebido a confirmação de um reforço do apoio militar, a partir de Paris, e garante que a contraofensiva “está para breve”.

O Papa Francisco revelou que o Vaticano está envolvido numa missão de paz, com o intuito de tentar acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. "Há uma missão em andamento agora, mas ainda não é pública. Quando for pública, eu irei revelá-la”, disse Francisco aos jornalistas, durante o voo de regresso a Roma, após uma visita de três à Hungria.