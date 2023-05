Mais de 800.000 pessoas poderão fugir dos combates no Sudão

O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, alertou hoje que "mais de 800.000 pessoas" poderão fugir dos combates mortais no Sudão.

Até ao momento, pelo menos 73.000 pessoas chegaram aos países vizinhos do Sudão desde o início dos combates, em meados de abril, segundo o ACNUR, que tinha referido 50.000 pessoas na sexta-feira passada.

“O ACNUR, juntamente com os governos e os parceiros, está a preparar-se para a possibilidade de mais de 800.000 pessoas fugirem dos combates no Sudão para os países vizinhos”, afirmou Filippo Grandi na sua conta da rede social Twitter.

E acrescentou: “Esperamos que não chegue a esse ponto, mas se a violência não acabar, veremos mais pessoas obrigadas a fugir do Sudão em busca de segurança”.

Esta é a primeira vez que o ACNUR publica um número tão preciso para quantificar o número de pessoas que poderão fugir para os países vizinhos.

A agência da ONU para os refugiados tinha anteriormente mencionado “centenas de milhares” de pessoas.

Até agora a maioria das pessoas fugiu para o Chade e para o Sudão do Sul.

Em 25 de abril, o ACNUR tinha indicado que 270.000 pessoas poderiam refugiar-se nestes dois países, mas não deu pormenores sobre outros países vizinhos do Sudão, que também partilha fronteiras com o Egito, a Etiópia, a Eritreia, a Líbia e a República Centro-Africana.

Os combates, que já fizeram centenas de mortos, opõem desde 15 de abril as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) e o exército sudanês, na sequência de tensões sobre a reforma do exército e a integração dos paramilitares nas forças regulares, no âmbito de um processo político que visa repor o país na via democrática, após o golpe de Estado de 2021.

Tanto o Exército como as Forças de Apoio Rápido estiveram por detrás do golpe de Estado que derrubou o governo de transição do Sudão em outubro de 2021.

Ataques aéreos, tiroteios e explosões voltaram hoje a abalar a capital sudanesa, apesar do anúncio de uma trégua nos combates entre o exército e os paramilitares, que colocaram o Sudão à beira de uma “catástrofe” humanitária e sanitária, segundo a ONU.