França. Pelo menos 30 detidos em manifestações contra a reforma das pensões

Pelo menos 30 pessoas foram detidas nas manifestações do Dia do Trabalhador em França, após violência e confrontos com a polícia.

Em protesto contra a reforma das pensões do Governo de Emmanuel Macron, promulgada em 15 de abril, que aumenta a idade da reforma dos 62 para os 64 anos no país, são esperadas nas ruas de Paris cerca de 100 mil pessoas.

Segundo o Le Figaro, um polícia sofreu queimaduras e teve de ser transportado para o hospital depois de atingido por cocktails molotov. Pelas 15h00 tinham sido detidas 30 pessoas nas manifestações em Paris.