França. Mais de 200 detidos em manifestações contra a reforma das pensões

Mais de 200 pessoas foram detidas nas manifestações do Dia do Trabalhador em França, após violência e confrontos com a polícia.

Em protesto contra a reforma das pensões do Governo de Emmanuel Macron, promulgada em 15 de abril, que aumenta a idade da reforma dos 62 para os 64 anos no país, estiveram quase 800 mil pessoas por todo o país e mais de 100 mil só em Paris.

Números do Ministério do Interior francês pelas 17h00 locais (16h00 em Lisboa) indicavam um total de 180 pessoas detidas, 46 delas em Paris. A Prefeitura de Paris avançou entretanto que o número de detidos na capital subiu para 68, o que eleva o total de detidos para mais de 200.

Segundo o Le Figaro, um polícia ficou ferido gravemente depois de ter sido atingido por cocktails molotov, tendo sofrido queimaduras. Há registos de outros 10 polícias feridos em Paris e de 24 polícias feridos em Nantes.