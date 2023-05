Conservador Santiago Pena é o novo Presidente do Paraguai

Santiago Pena, candidato do Partido Colorado, é o novo Presidente do Paraguai, após obter nas eleições de domingo 42,93% dos votos, de acordo com os resultados provisórios do Tribunal Superior Eleitoral.

Com 94,74% das assembleias de voto processadas e uma afluência às urnas de 63,11%, o órgão eleitoral indicou que Pena e o candidato a vice-presidente, Pedro Alliana, derrotaram a candidatura da oposição liberal liderada por Efraín Alegre, que obteve 27,52% dos votos.

Em terceiro lugar ficou o candidato independente e antissistema Paraguayo Cubas, com 22,73%.

Na votação de domingo, para a qual quase 4,8 milhões de cidadãos foram convocados para eleger senadores, deputados, governadores e vereadores, o Partido Colorado assegurou uma maioria de 43,75% na câmara alta do Congresso.

O mesmo partido também ganhou por uma margem confortável na eleição dos governadores, vencendo 15 dos 17 departamentos em disputa.

Pena, que garantiu mais de 15 pontos percentuais de vantagem sobre o principal rival, Efraín Alegre, agradeceu ao povo por confiar no seu projeto "conciliador e patriótico", bem como aos políticos que o acompanharam, com especial menção ao chefe da campanha, o antigo Presidente Horacio Cartes, que está a ser investigado por corrupção.

Por outro lado, Pena sublinhou os três pilares do seu futuro mandato: a paz social, o diálogo e a reconciliação com as autoridades, reconhecendo ao mesmo tempo que enfrenta um grande desafio em termos de economia e segurança do país.

A candidatura de Pena, ex-ministro das Finanças, foi uma aposta na continuidade da Associação Republicana Nacional, conhecida como Partido Colorado, que governa o Paraguai praticamente sem interrupção há mais de sete décadas.

O candidato derrotado Efraín Alegre - ex-ministro de Obras Públicas durante o único mandato progressista da história recente do Paraguai, o de Fernando Lugo -, liderou uma coligação que apelava à mudança, prometendo reformas para aproximar questões como saúde, educação e internet de amplos setores da sociedade.

O Presidente cessante, Mario Abdo, felicitou "o povo paraguaio pela sua grande participação".

Do outro lado da fronteira, o Presidente uruguaio, Luis Lacalle, felicitou Pena, afirmando que continuará a trabalhar com o seu vizinho para complementar as duas economias. "Confiamos no fortalecimento conjunto da nossa região para nos abrirmos ao mundo", acrescentou.

Por sua vez, o Presidente argentino, Alberto Fernández, felicitou o Presidente eleito por telefone e desejou "um grande futuro" ao "povo irmão": "A América Latina deve unir-se, a integração é o caminho a seguir", disse Fernández.

O líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também felicitou Pena e desejou-lhe boa sorte durante para o mandato. "Vamos trabalhar juntos por relações melhores e mais fortes entre nossos países e por uma América do Sul com mais unidade, desenvolvimento e prosperidade", propôs.