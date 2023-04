Líder do grupo Wagner alerta para necessidade de retirar de Bakmut

O líder do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, alertou para a necessidade de retirar da cidade ucraniana de Bakhmut, um dos atuais epicentros da guerra na Ucrânia, após lamentar as pesadas baixas e a falta de abastecimentos.

"Todos os dias temos pilhas de milhares de corpos que colocamos em caixões para enviar para casa", disse Yevgeny Prigozhin numa entrevista publicada hoje pelo bloguista russo Semyon Pegov, especializado em assuntos militares.

O chefe do grupo Wagner, cujas forças têm vindo a ganhar destaque desde o início da invasão russa, disse que as perdas sofridas em Bakhmut foram cinco vezes mais do que o necessário devido à falta de munições para a artilharia.

Yevgeny Prigozhin confirmou que escreveu ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, a pedir novos fornecimentos. "Se não conseguirmos resolver este défice de munições, teremos de recuar ou morrer para não acabarmos por fugir como ratos", alertou.

O chefe do grupo Wagner acrescentou ainda que está a ponderar abertamente a retirada de parte das suas tropas, o que, na sua opinião, significaria o colapso da frente de Bakhmut, com o consequente impacto em toda a linha de combates na região.

A cidade tem sido disputada há meses e, de acordo com especialistas militares, a defesa ucraniana tem vindo a perder terreno até estar entrincheirada numa pequena parte a oeste da cidade.

A ofensiva militar russa lançada em 24 de fevereiro de 2022 na Ucrânia foi justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 430.º dia, 8.574 civis mortos e 14.441 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.